Назад дороги немає: як королівська родина показала Меган і Гаррі, що на них там не чекають

У січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські заявили, що складають із себе королівські повноваження і більше не працюватимуть на корону. Від того часу минуло чотири роки і в британській королівській родині багато чого змінилося.

Навколо теми повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії спекулюють дуже багато. Хтось каже, що Гаррі дуже сумує за домівкою і не проти повернутися, але Меган категорично не приймає цей варіант.

За словами королівського коментатора Ендрю Пірса, члени королівської родини постаралися дати принцу Гаррі та Меган Маркл чіткий знак не повертатися до британського життя. І ось про що йдеться.

Меган і Гаррі з королівською родиною / Фото: Associated Press

Минулого тижня Меган і Гаррі потрапили в заголовки газет, де обговорювався той факт, що їхні профілі на сайті британської королівської родини були опущені в низ розділу. І ця новина з'явилася за кілька днів до того, як принцеса Уельська публічно оголосила про свій діагноз.

Експерти кажуть, що ці дві ситуації і те, в якій послідовності вони були оприлюднені, не були випадковістю, пише express.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

"Це не збіг, тому що принцеса Уельська зняла це відео в середу, а оголошення про зниження їхнього рейтингу було в четвер і якщо люди думають, що Гаррі і Меган можуть повернутися, ні, цього не відбудеться. Шансів на те, що це відбудеться, немає, тому що вони більше не є членами королівської родини, які працюють на корону. Вони ухвалили своє рішення, і все", — каже експерт.

Нагадаємо, Гаррі та Меган дізналися про проблеми принцеси Уельської того ж дня, що й увесь світ. Вони одразу ж випустили публічну заяву, в якій висловили підтримку Кейт та Вільяму.

Принц Гаррі та Меган Маркл з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

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