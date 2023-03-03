Назріває новий скандал: Гаррі та Меган вимагатимуть із короля Чарльза III гроші

Стало відомо, що король Чарльз III повідомив молодшому синові та невістці, що вони мають повністю звільнити Frogmore Cottage. Але натомість Сасекські можуть вимагати відшкодувати фінансові збитки, гроші, які вони витратили на ремонт котеджу.

Видання Mirror пише, що принц Гаррі та Меган Маркл намагатимуться відшкодувати частину з 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, які вони витратили на ремонт Frogmore Cottage після того, як король Чарльз III виселив їх звідти, повідомивши про це раніше цього тижня.

Фрогмор-хаус / Фото: Getty Images

Кажуть, пара була приголомшена таким поворотом подій, адже будинок їм дарувала покійна бабуся Гаррі – королева Єлизавета II, а виселяє їх із дому король Чарльз. Про інцидент стало відомо тільки зараз, але, як кажуть джерела з палацу, король Чарльз почав виселення пари з котеджу ще 11 січня, наступного дня після виходу мемуарів принца Гаррі.

Принц Гаррі з братом Вільямом та батьком Чарльзом / Фото: Associated Press

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Сассекси прожили в котеджі лише шість місяців, перш ніж сенсаційно пішли з королівської родини і переїхали до Каліфорнії 2020 року. Вони окупили вартість ремонту. 2022 року Гаррі та Меган продовжили договір оренди. Але тепер очевидно чекатимуть повернення частини коштів, витрачених на ремонт.

Та й візит пари на коронацію Чарльза та Камілли, схоже, тепер під великим питанням.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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