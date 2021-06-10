Назвали на його честь: королеві подарували новий сорт троянд до 100-річчя принца Філіпа

Королеві Великої Британії піднесли зворушливий подарунок, який буде нагадувати їй про чоловіка.

10 червня чоловікові королеви Великої Британії Єлизавети II принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому, виповнилося б 100 років, але, на жаль, він не дожив до цієї круглої дати лише кілька місяців.

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На честь його дня народження організацією Harkness Roses був виведений новий кущовий сорт троянди, який назвали на честь принца Філіпа — "Троянда герцога Единбурзького". Рослину королеві піднесли минулого тижня, а знімками з камерного заходу члени королівської сім'ї вирішили поділиться у день народження принца.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Квітку висадили в саду біля східної тераси так, щоб її добре було видно з вікон апартаментів королеви. Цей подарунок королеві підніс президент Королівського садівницького товариства Кіт Від. Роза має темно-рожевий практично малиновий колір і відрізняється привабливими махровими квітками із світлими вкрапленнями, зібраними у великі грона.

Троянда герцога Единбурзького / Getty Images

Частина коштів від продажу кожної троянди підуть до фонду "Жива спадщина герцога Единбурзького", який він заснував 1956 року.

Для настільки зворушливого заходу королева вибрала легку блакитну сукню в білі квіти, яку поєднала з чорними туфлями і кардиганом молочного кольору. З аксесуарів монархиня вирішила обрати перлову нитку, пару лаконічних перлинних сережок, наручний годинниках і сонцезахисні окуляри. На її безіменному пальці була обручка.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня у Віндзорському замку. За два місяці до смерті він лікувався в лікарні, а також йому зробили операцію на серці, однак причиною смерті чоловіка королеви вказали старість.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп, червень 2020 року / Getty Images

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Принц Філіп і королева Єлизавета II (36 фото)

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