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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1126
Час на прочитання
2 хв

Назвали її "похмурою жертвою моди": чому не всі дизайнери хотіли одягати принцесу Діану

Зараз заведено вважати принцесу Діану іконою моди, але насправді так було не завжди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Задовго до того, як вона набула цього негласного статусу, її часто називали «похмурою жертвою моди», йдеться у виданні InStyle, яке посилається на сторінки книжки Dianaworld, написаної Едвардом Вайтом.

«Попри її репутацію ікони стилю в двадцять першому столітті, за життя Діани далеко не всі визнавали, що вона мала талант до одягу», — написав Вайт у книжці.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

«Сьогодні в це важко повірити, але були часи, коли Діана з’являлася у „списках найгірше одягнених“, складених модним критиком Річардом Блеквеллом», — продовжив автор книжки.

За даними Marie Claire, до заміжжя Діана була відома як представниця «ідеального образу Слоун Рейнджер» (Sloane Ranger) — це стереотипний представник вищого середнього чи вищого класу.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

На той час модельєрка Вів’єн Вествуд була співвласницею лондонського бутика під назвою World’s End разом із Малкольмом Маклареном, колишнім менеджером гурту Sex Pistols. 1981-го — того ж року, коли Діана заручилася і вийшла заміж за Чарльза, і того ж року, коли їй виповнилося 20 — колекція Вествуд Pirate надійшла у продаж, і тоді Діана Спенсер прийшла по неї.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

«Відбулася жахлива річ, — сказав Макларен (згідно з книжкою Вайта). — Ми відкрили магазин — і увійшла Діана Спенсер. Вона була першим покупцем».

Макларен сказав, що подумав: «О Боже, ми зруйновані! Я втратив будь-яку репутацію».

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

«Ні Макларен, ні Вествуд не вважали Діану хоч трохи стильною, — писав Вайт. — Просто сумна жертва моди».

Пізніше Вествуд розповіла Woman and Home, що колишня принцеса Уельська була «людиною, яка слідувала за модою», а Вайт написав, що Вествуд справді ненавиділа «ці жахливі маленькі туфлі-човники», які носила Діана, «які не були ні тим, ні іншим».

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

«Начебто її одяг повинен говорити вам, що вона одночасно феміністка і сексуальна», — продовжила Вествуд.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
1126
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