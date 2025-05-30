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Назвали її "похмурою жертвою моди": чому не всі дизайнери хотіли одягати принцесу Діану
Зараз заведено вважати принцесу Діану іконою моди, але насправді так було не завжди.
Задовго до того, як вона набула цього негласного статусу, її часто називали «похмурою жертвою моди», йдеться у виданні InStyle, яке посилається на сторінки книжки Dianaworld, написаної Едвардом Вайтом.
«Попри її репутацію ікони стилю в двадцять першому столітті, за життя Діани далеко не всі визнавали, що вона мала талант до одягу», — написав Вайт у книжці.
«Сьогодні в це важко повірити, але були часи, коли Діана з’являлася у „списках найгірше одягнених“, складених модним критиком Річардом Блеквеллом», — продовжив автор книжки.
За даними Marie Claire, до заміжжя Діана була відома як представниця «ідеального образу Слоун Рейнджер» (Sloane Ranger) — це стереотипний представник вищого середнього чи вищого класу.
На той час модельєрка Вів’єн Вествуд була співвласницею лондонського бутика під назвою World’s End разом із Малкольмом Маклареном, колишнім менеджером гурту Sex Pistols. 1981-го — того ж року, коли Діана заручилася і вийшла заміж за Чарльза, і того ж року, коли їй виповнилося 20 — колекція Вествуд Pirate надійшла у продаж, і тоді Діана Спенсер прийшла по неї.
«Відбулася жахлива річ, — сказав Макларен (згідно з книжкою Вайта). — Ми відкрили магазин — і увійшла Діана Спенсер. Вона була першим покупцем».
Макларен сказав, що подумав: «О Боже, ми зруйновані! Я втратив будь-яку репутацію».
«Ні Макларен, ні Вествуд не вважали Діану хоч трохи стильною, — писав Вайт. — Просто сумна жертва моди».
Пізніше Вествуд розповіла Woman and Home, що колишня принцеса Уельська була «людиною, яка слідувала за модою», а Вайт написав, що Вествуд справді ненавиділа «ці жахливі маленькі туфлі-човники», які носила Діана, «які не були ні тим, ні іншим».
«Начебто її одяг повинен говорити вам, що вона одночасно феміністка і сексуальна», — продовжила Вествуд.