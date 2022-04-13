Названа справжня причина, чому принц Гаррі та Меган Маркл не приїхали на службу за принцом Філіпом

Названа справжня причина, чому принц Гаррі та Меган Маркл не приїхали на службу за принцом Філіпом

Учора стало офіційно відомо, що Меган Маркл приєднається до свого чоловіка принца Гаррі на відкритті Invictus Games в Нідерландах. Прессекретар пари підтвердив цю інформацію.

Це буде перша спільна міжнародна подорож пари відтоді, як вони пішли з королівської родини і переїхали до Каліфорнії 2020 року, щоб почати нове життя разом зі своїми дітьми Арчі та Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Інсайдери з королівського палацу, природно, розкритикували рішення принца Гаррі відвідати захід у Гаазі в той час, як раніше минулого місяця він відмовився приїхати на службу пам'яті на честь його діда принца Філіпа. Причиною стало нібито те, що Гаррі не почувається в Британії у безпеці.

За словами королівського експерта та письменника Роберта Джобсона, відсутність Гаррі у Великій Британії, але готовність поїхати до Гааги, "не має нічого спільного з безпекою, просто герцог Сассекський почувається потрібним на спортивних змаганнях Invictus Games, які він сам заснував 2014 року.

Принц Гаррі та принц Філіп / Getty Images

У коментарі для Mirror експерт сказав:

Також читайте Меган та Гаррі планують переїзд із Каліфорнії: що трапилося

"У Гаазі його вшановуватимуть. Його брати і сестри по зброї, колишні і справжні, справедливо хвалять ветерана Афганістану за те, що він віддав данину збройним силам і не забув про них". У Великій Британії принц не отримав би такої підтримки, навпаки, почувався би там максимально не комфортно.

Нагадаємо, 2017 року Меган та Гаррі вперше, як пара з'явилися на Invictus Games у Торонто. Міжнародні змагання, що відбуваються від 16 до 22 квітня, надихають на реабілітацію поранених або хворих військовослужбовців та ветеранів з усього світу, ставлячи перед ними завдання брати участь у таких спортивних заходах, як Паралімпійські ігри.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Торонто 2017 року / Getty Images

Але, на думку Роберта, він не може навіть уявити, щоб сім'я принца Гаррі повернулася до Великої Британії у день народження королеви Єлизавети II або на святкування її платинового ювілею.

Читайте також: