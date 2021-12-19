Названий особливий подарунок, який королева Єлизавета II дарує на Різдво

У королеви Єлизавети II є чудова різдвяна традиція.

Щороку монархиня робить подарунки своєму персоналу на Різдво і сама особисто їх вручає. Що б ви думали дарує Єлизавета II людям, які працюють на неї цілий рік? Це різдвяний пудинг від Tesco, і, кажуть, королева особисто стежить за тим, щоб подарунок було замовлено кожній людині з її персоналу.

Як повідомляє Hello! тим, хто пропрацював на Єлизавету ІІ значну кількість часу, також вручають ваучери. Різдвяні ваучери дають співробітникам за старшинством, в першу чергу йде найстарший домашній персонал, за ним йдуть інші домашні працівники та садівники.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Щороку королева особисто вручає подарунки деяким членам королівської родини у Букінгемському палаці та Віндзорському замку, щоб подякувати їм за службу. Як буде цього року через пандемію, поки що невідомо.

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