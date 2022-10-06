Названо дві звички короля Чарльза, заради яких він пропускає обід

Ми вже знаємо, що король Чарльз III дуже працьовитий. Від того часу, як він очолив престол, його робочий день став ще більш напруженим, ніж раніше. Кажуть, король навіть не встигає пообідати, але є дві речі, для яких Його Величність завжди знаходить час.

Йдеться про прогулянки на свіжому повітрі та фізичні вправи. І те, й інше сприяють тому, щоб залишатися здоровим якомога довше. А Чарльз, як ми вже знаємо, планує жити та правити досить довго.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

За словами Джуліана Пейна, колишнього прессекретаря короля, у монарха дуже напружений графік, — пише express. Перш, ніж зійти престол, Чарльз більшу частину свого життя носить титул принца Уельського і герцога Корнуольського, і цієї ролі віддавав всього себе. Колишній співробітник короля розповідає, що Чарльз не лише працював до півночі, новий король жив на дієті із фруктів та насіння на сніданок і не обідав.

"Король не обідає. Перший урок, який я засвоїв, коли був з ним у дорозі, полягав у тому, щоб щільно поснідати або взяти з собою кілька закусок, щоб підтримувати себе в тонусі. Робочий день досить довгий.

Король Чарльз III з дружиною Каміллою / Фото: Associated Press

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В обід, приблизно о 13:00 Чарльз виходить на прогулянку. А перерва на обід у короля зазвичай о 17:00 - це чаювання. Часто в цей час король перекушував бутербродами та шматочком фруктового торта разом зі своєю дружиною Каміллою. А потім повертався до роботи над паперами у своєму кабінеті.

Також Чарльз дуже любить свіже повітря, а вікна у своєму кабінеті завжди тримає відчиненими. Вечеря подається рівно о 20:30 і включає продукти, вирощені в маєтку короля і королеви-консорта.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

У королеви Єлизавети II були інші переваги в їжі, про які ми розповідали раніше. А також кажуть, що королева Камілла не вибаглива у їжі, а її улюблену їжу легко купити у кожному супермаркеті.

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