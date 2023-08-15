Названо колір у гардеробі принцеси Уельської, який вона не любить більше за інші

Кейт Міддлтон, як і покійна королева Єлизавета II, часто полюбляє носити яскраві кольори для того, щоб залишатися в центрі уваги публіки і бути помітною.

Експертеп за стилем Моллі Елізабет Егнью, розповіла express, чому ж Кетрін уникає цього кольору.

"Кейт носила практично всі кольори, і все ж, помаранчевий й вона одягала найменше. Як і покійна королева, Кейт любить носити яскраві тони, тому що вони гарантують, що її помітять у натовпі, а помаранчевий, безумовно, яскравий. Імовірною відповіддю на питання, чому вона намагається уникати цього кольору, є особисті переваги. У всіх нас є кольори, які нам не дуже подобаються! — каже експертка.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт точно знає, що хоч би що вона одягла, це одразу ж потрапить у заголовки газет, і що вбрання, без сумніву, буде продано. Це величезний тиск, тому вона часто вибирає такі поєднання, які добре працюють та відповідають її особистому стилю.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Інша експертка, Еммелін Стівенс, стверджує, що помаранчевий колір має не дуже гарний вигляд на фотографіях. Можливо, це ще одна причина, чому Кетрін його уникає.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про улюблені образи Кейт Міддлтон на кожен день.

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