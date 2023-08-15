Названо колір у гардеробі принцеси Уельської, який вона не любить більше за інші

Кейт Міддлтон, як і покійна королева Єлизавета II, часто полюбляє носити яскраві кольори для того, щоб залишатися в центрі уваги публіки і бути помітною.
Експертеп за стилем Моллі Елізабет Егнью, розповіла express, чому ж Кетрін уникає цього кольору.
"Кейт носила практично всі кольори, і все ж, помаранчевий й вона одягала найменше. Як і покійна королева, Кейт любить носити яскраві тони, тому що вони гарантують, що її помітять у натовпі, а помаранчевий, безумовно, яскравий. Імовірною відповіддю на питання, чому вона намагається уникати цього кольору, є особисті переваги. У всіх нас є кольори, які нам не дуже подобаються! — каже експертка.
Принцеса Кейт точно знає, що хоч би що вона одягла, це одразу ж потрапить у заголовки газет, і що вбрання, без сумніву, буде продано. Це величезний тиск, тому вона часто вибирає такі поєднання, які добре працюють та відповідають її особистому стилю.
Інша експертка, Еммелін Стівенс, стверджує, що помаранчевий колір має не дуже гарний вигляд на фотографіях. Можливо, це ще одна причина, чому Кетрін його уникає.
Раніше ми розповідали про улюблені образи Кейт Міддлтон на кожен день.
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