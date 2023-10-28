Названо можливий варіант: що принцеса Кейт подарувала братові Джеймсу на честь народження його первістка

Нещодавно молодший брат Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене вітали свою першу дитину – сина Ініго.

Днями подружжя сфотографували папараці під час прогулянки Лондоном. 36-річного Джеймса було помічено катаючим свого новонародженого сина в чорному візку в Ноттінг-Гіллі. І королівські шанувальники припускають, що цей візок парі подарувала саме Кейт, принцеса Уельська.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

Цей візок Silver Cross вартістю 795 фунтів стерлінгів і такий самий був у принца Джорджа — первістка Кейт і Вільяма, коли він народився 2013 року. Модель Silver Cross Sleepover Elegance має стьобану поверхню зі штучної шкіри і поставляється в комплекті з дуже щільною підкладкою для візка і матрацом, що дихає, повідомляє журнал Ok.

Принцеса Уельська є прихильницею бренду. У її дочки принцеси Шарлотти була Silver Cross Balmoral вартістю 1600 фунтів стерлінгів.

Кейт і Вільям з принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою в день хрещення Шарлотти, 5 липня 2015 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джеймс розкрив стать свого первістка і показав перші фото малюка.

Читайте також: