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Названо офіційну причину смерті королеви Єлизавети II

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Названо офіційну причину смерті королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Національний архів Шотландії сьогодні опублікував офіційний документ, в якому було названо причину смерті 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II.

У записі в Реєстрі смертей Шотландії згадується, що королева Єлизавета II померла від старості. Офіційна виписка із запису в Реєстрі смертей також може бути свідченням про смерть.

У записі також йдеться про те, що покійна королева померла в замку Балморал о 15:10, 8 вересня. Поінформувала про її смерть донька - королівська принцеса Анна.

У заяві Букінгемського палацу, яка була опублікована через кілька годин після цього, повідомили, що "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень".

Свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ / © nrscotland.gov.uk
Свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ / Фото: nrscotland.gov.uk

Поховали королеву 19 вересня. Їй влаштували державний похорон, а після тіло монархині було поховано у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі. Разом з нею туди було переміщено труну з принцом Філіпом. А також у часовні поховано короля Георга VI (батька королеви), її мати Єлизавету Боуз-Лайон і сестру принцесу Маргарет. 

Каплиця короля Георга VI, місце поховання королеви Єлизавети II, її чоловіка Філіпа, сестри Маргарет та батьків / ©
Каплиця короля Георга VI, місце поховання королеви Єлизавети II, її чоловіка Філіпа, сестри Маргарет та батьків

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