Названо передбачувану причину смерті королеви Єлизавети II

Смерть королеви Єлизавети ІІ багатьох шокувала. Але деякі деталі у зовнішньому вигляді Її Величності давно видавали, що її здоров'я в останні півтора року почало її підводити.
Все почалося зі смерті її чоловіка, принца Філіпа у квітні 2021 року. Саме від того моменту здоров'я Єлизавети ІІ похитнулося. Проте всі півтора року монархиня продовжувала виконувати свої королівські обов'язки, як могла, і жодного разу не показала на публіці, що зазнає якихось труднощів.
Ми неодноразово звертали вашу увагу на те, який вигляд мали руки королеви в останні кілька місяців її життя. І небезпідставно. Після зустрічі Єлизавети II з її 15-ю прем'єр-міністеркою Ліз Трасс 6 вересня, за два дні до смерті, руки королеви також були синюшними.
Доктор Деб Коен-Джонс із Західної Австралії, коментуючи ці знімки, сказав, що руки вказували на те, що здоров'я королеви погіршується, пише express.
"Схоже, є ознаки захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закупорку або спазм кровоносних судин за межами вашого серця і мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності. Лікар також заявив, що в той день стан Її Величності був на вигляд "дуже важким", і припустив, що вона могла відчувати біль.
За даними госпісу Crossroads, "плями" або знебарвлення, видимі на руках королеви, могли бути ознакою того, що кров більше не тече ефективно.
У заяві Букінгемського палацу повідомили, що королева мирно померла у своїй резиденції в Балморалі. І про медичні висновки жодних заяв не було зроблено. Раніше ми писали, що вже відомо, хто цієї миті був біля ліжка Єлизавети II.
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