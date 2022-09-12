Названо передбачувану причину смерті королеви Єлизавети II

Смерть королеви Єлизавети ІІ багатьох шокувала. Але деякі деталі у зовнішньому вигляді Її Величності давно видавали, що її здоров'я в останні півтора року почало її підводити.

Все почалося зі смерті її чоловіка, принца Філіпа у квітні 2021 року. Саме від того моменту здоров'я Єлизавети ІІ похитнулося. Проте всі півтора року монархиня продовжувала виконувати свої королівські обов'язки, як могла, і жодного разу не показала на публіці, що зазнає якихось труднощів.

Ми неодноразово звертали вашу увагу на те, який вигляд мали руки королеви в останні кілька місяців її життя. І небезпідставно. Після зустрічі Єлизавети II з її 15-ю прем'єр-міністеркою Ліз Трасс 6 вересня, за два дні до смерті, руки королеви також були синюшними.

Доктор Деб Коен-Джонс із Західної Австралії, коментуючи ці знімки, сказав, що руки вказували на те, що здоров'я королеви погіршується, пише express.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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"Схоже, є ознаки захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закупорку або спазм кровоносних судин за межами вашого серця і мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності. Лікар також заявив, що в той день стан Її Величності був на вигляд "дуже важким", і припустив, що вона могла відчувати біль.

За даними госпісу Crossroads, "плями" або знебарвлення, видимі на руках королеви, могли бути ознакою того, що кров більше не тече ефективно.

Королева Єлизавета II та її останнє публічне фото / Фото: Associated Press

У заяві Букінгемського палацу повідомили, що королева мирно померла у своїй резиденції в Балморалі. І про медичні висновки жодних заяв не було зроблено. Раніше ми писали, що вже відомо, хто цієї миті був біля ліжка Єлизавети II.

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