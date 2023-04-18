Названо справжню причину: чому Меган Маркл не приїде на коронацію короля Чарльза III

Меган би хотіла бути цього дня в Лондоні, але її репутація надто "підм'ята", щоб прийняти таке запрошення.

На рішення герцогині Сассекської не були присутньою на коронації вплинули наслідки мемуарів її чоловіка Гаррі "Запасний", які вийшли в січні. Минулого тижня було оголошено, що Гаррі буде присутній на коронації короля сам, а його дружина залишиться в Каліфорнії, що деякі сприйняли як образу королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Дата коронації також співпадає на четвертий день народження їхнього сина принца Арчі, що, на думку інших, є причиною її вирішення. Проте експерт зі зв'язків із громадськістю Марк Борковський вважає, що відсутність Меган пов'язана зі "збитком" репутації пари, завданим мемуарами Гаррі, пише express.

"Якийсь час вона тримала голову опущеною. Я підозрюю, що це через шум, який супроводжував вихід книжки "Запасний", це викликало дебати і величезний резонанс. Королівська сім'я відмовилася від коментарів, так що це стало одностороннім ниттям та інтуїтивною розповіддю про його життя, яке не знайшло належного відгуку.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

На думку експерта, Меган вважає, що її участь у церемонії коронації нічого не дасть, і хоче пройти повз, щоб зосередитися на своєму бренді.

"Вона нічого не виграє від зриву великого дня для короля. Їй потрібно відступити. У PR-грі це вибір ваших битв і стратегія полягатиме в тому, щоб пропустити коронацію. Але історія Меган і Гаррі виходить далеко за межі Британії та Співдружності. Меган обов'язково перезапустить її. Вони не можуть мовчати", — каже експерт.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Він додав, що незабаром Сассекські знову опиняться в центрі уваги, інакше вони ризикують стати схожими на прадіда Гаррі короля Едуарда VIII і його дружину Волліс Сімпсон, заради якої король зрікся престолу 1936 року.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

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