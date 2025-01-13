Не бачили його раніше: рідкісний сімейний знімок королеви Єлизавети ІІ з чоловіком та дітьми

Королева Єлизавета II була багатодітною матір'ю. У шлюбі з принцом Філіпом вона народила чотирьох дітей.

Це фото було зроблено багато років тому та точна його дата не відома. На знімку, якого ми раніше не бачили, зображені королева Єлизавета II, одягнена у блакитну сукню та перли на шиї, її дочка принцеса Анна у червоній сукні та з розпущеним волоссям, а також троє синів – старший Чарльз, середній Ендрю та молодший Едвард.

Єлизавета та її молодший син сидять на дивані, а поряд з нею стоїть її чоловік принц Філіп. Сім'я зазнімкована у гарній вітальні.

Королева Єлизавета II зі своєю родиною / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II була дуже цікавою жінкою та монархинею. На другу річницю її смерті у вересні 2024 року ми зібрали для вас 12 цікавих фактів про неї.

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