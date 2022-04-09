Не без зловтіхи: британці порахували, скільки грошей потрібно збіднілому Абрамовичу на зарплати персоналу

Не без зловтіхи: британці порахували, скільки грошей потрібно збіднілому Абрамовичу на зарплати персоналу

Весь світ із захопленням стежить, як страждають від безгрошів'я путінські олігархи, які потрапили під санкції.

Про капризи та примхи Романа Абрамовича складають легенди. У той час, коли гроші свої він буквально не рахував, олігарх міг дозволити собі будь-яку примху.

Наприклад, одного разу йому закортіло покуштувати суші зі свого улюбленого японського ресторану Ubon у лондонському районі Кенері-Уорф.

І не біда, що непереборне бажання поїсти суші з лондонського ресторану захопило до Абрамовича в той момент, коли він перебував в столиці Азербайджану Баку, приблизно за 4000 кілометрів від Лондону. Олігарх не став пручатися своїм бажанням, а просто зробив телефоном замовлення на суму 1500 доларів і відправив за суші приватний літак.

Вартість страви та доставки вийшла не меншою за 59 000 доларів і це, мабуть, біла найдорожча страва на винос у світі.

А тепер уявіть, як почувається ця людина, коли всі її активи заблоковані, нерухомість заарештована, але зарплати, персоналу що обслуговує яхти: літаки та вілли, потрібно платити.

Нещодавно ми писали про те, що, за інформацією інсайдера, Роман Абрамович намагається позичити 750 тисяч доларів, щоб виплатити зарплати персоналу хоча б за один місяць. Не минуло й дня, як офіційний представник путінського олігарха спростувала цю інформацію, але не дуже переконливо.

І все ж британське видання Daily Mail вирішило підрахувати, скільки грошей потрібно Абрамовичу на утримання свого рухомого та нерухомого майна.

За даними New York Post, він витрачає 750 000 доларів на тиждень на заробітну плату працівників – це майже 38 мільйонів доларів на рік.

Звідки така сума, спитайте ви? Судіть самі. Тільки на його суперяхтах 176 членів екіпажу. А є ще нерухомість.

Нерухомість Абрамовича

Британська нерухомість Абрамовича складається з близько 70 будинків, будівель та земельних ділянок. Його основні придбання — особняк із 15 спальнями вартістю понад 200 мільйонів доларів у Кенсінгтонському палацовому саду та триповерховий пентхаус вартістю майже 40 мільйонів доларів у гавані Челсі.

У США у Абрамовича ранчо вартістю майже 50 мільйонів доларів у Скелястих горах.

Маєток Абрамовича в затоці Гувернер, Сен-Бартс / Getty Images

На Карибах за 70 мільйонів доларів маєток у затоці Гувернер, Сен-Бартс.

В Ізраїлі будинок за 66 мільйонів доларів у районі Герцлія в Тель-Авіві, готель на березі моря в Неве-Цедек за 20 мільйонів доларів, офісна будівля на набережній Тель-Авіва за майже 60 мільйонів доларів.

У Росії Холдингова компанія Абрамовича Millhouse Capital володіє активами на суму близько 100 мільйонів доларів, включаючи Four Winds Plaza, офісно-житловий комплекс у Москві та нещодавно придбаний готель «Кристал» на чорноморському курорті Геленджик.

Ключовий домашній персонал: управляючий домом (64 000 доларів на рік), кухар (64 000 доларів), дворецький (61 000 доларів), шофер (51 000 доларів), прибиральник (30 000 доларів), садівник (26 000 доларів).

Яхти Абрамовича

У Абрамовича флот із п'яти яхт. (Річні експлуатаційні витрати 50-75-метрової яхти оцінюються в 3-5% від вартості судна — без урахування провізії, швартовних зборів, палива та капітальних робіт, — а для суден довжиною 80 м і більше вони становлять 5-7% відсотків. )

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Associated Press

Eclipse: вартість 429 мільйонів доларів, довжина 162,5 метри, 70 членів екіпажу.

Solaris: вартість 464 мільйони доларів, довжина 140 м, екіпаж 60 осіб.

Halo: вартість 37 мільйонів доларів, довжина 58 метрів, 15 членів екіпажу.

Garcon: вартість 28 мільйонів доларів, довжина 67 метрів, 20 членів екіпажу.

Sussurro: вартість 10 млн. доларів, довжина 49,5 м, 11 членів екіпажу.

Ключовий персонал: капітан (220–280 000 доларів на рік), перший помічник (153 000 доларів), головний інженер (180 000 доларів), старша стюардеса (50 000–90 000 доларів), матроси та стюардеси (25 000–5 доларів). .

Приватні літаки Абрамовича

Серед його літаків: Boeing 787 Dreamliner – 340 мільйонів доларів; Gulfstream 650ER — 62 мільйони доларів; Bombardier — 8 мільйонів доларів; Два вертольоти Airbus — 26 млн доларів.

Ключовий персонал: пілот (110 000-160 000 доларів на рік), бортпровідники (20 000-25 000 доларів).

Охорона Абрамовича

Кажуть, що Абрамович подорожує з командою з десяти охоронців, включно з колишніми співробітниками спецслужб, які можуть заробляти близько 600 доларів на день.

Таким чином близько 40 мільйонів доларів на рік, що називається, вийми та поклади, незалежно від того, користуєшся ти цим майном або воно заморожене санкціями. Продати все це Абрамович не може, це заборонено.

Слід зізнатися, ми із цікавістю стежимо за розвитком сюжету серіалу "Багаті теж плачуть" у його російській документальній версії. Триматимемо вас в курсі.

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