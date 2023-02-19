Не бікіні, але ж: рідкісний кадр королеви Єлизавети II в купальнику, який ви не бачили раніше

Королева Єлизавета II будучи дитиною захоплювалася не лише верховою їздою та собаками породи коргі.

Ми знайшли архівний знімок, на якому юна принцеса Єлизавета зображена з командою з плавання Кубка Виклику в клубі Bath, 34 Dover Street у Лондоні. Фото було зроблено 28 червня 1939 року, принцесі на той момент було 13 років.

Всі дівчатка одягнені у спеціальні костюми для плавання і лише на костюмі принцеси є якась емблема. У всіх практично однакові зачіски.

Більше протягом усього життя та царювання королеви Єлизавети II публіка ніколи не бачила її в купальнику. Що, втім, зовсім не дивно.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми збирали для вас добірку кадрів і показували, який вигляд мають принцеси та вінценосні особи у купальниках.

Читайте також: