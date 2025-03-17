Не блондинка: який вигляд має натуральний колір волосся королеви Максими

Вже багато років королева Нідерландів фарбує волосся в білий колір.

Але днями Її Величність відвідала громадський центр у межах щорічної волонтерської акції NLdoet фонду Oranje Fonds у Катвейці. Там її зазнімкували практично з її природним кольором волосся, яке незабаром вона знову пофарбує у блонд.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ми знайшли фото молодої Максими, датоване 8 жовтня 2001 року, у Гауді, разом із її тодішнім нареченим принцом Оранським Віллемом-Олександром. Вже тоді майбутня королева фарбувала волосся у білий колір.

Принц Оранський Віллем-Олександр та його наречена Максима, 2001 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували ще більше фотографій, як змінювалася зовнішність королеви Максими.

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