"Не буду описувати жахливі подробиці": пес Патрон повідомив сумну новину

Собака-піротехнік розповів про колегу, який постраждав під час розмінування.

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram допис, у якому повідомив сумну новину. Під час розмінування об'єкту працівник ДСНС із Вінницької частини постраждав і йому ампутували стопу.

"Вчора хлопці з Вінницької частини розміновували об'єкт, і ,на жаль, один з них постраждав. Це заступник начальника Зубко Василь Анатолійович. Не буду описувати жахливі подробиці, але відбулась "травматична ампутація стопи".

Ви знаєте, що ми допомагаємо постраждалим саперам ДСНС, і вже сьогодні надішлемо на рахунок дружини Василя гроші", - написав Патрон.

Він також зазначив, що кожен охочий може долучитися до допомоги постраждалому працівнику ДСНС.

Ще собака-сапер нагадав підписникам не забувати про поводження на небезпечних ділянках, які можуть бути замінованими. Він попросив всіх бути обережними.

"Дуже прошу усіх-усіх! Будьте обережними! Навіть професіонали своєї справи не застраховані від підриву пошкодженних боєприпасів. Наша робота надзвичайно небезпечна, але нам важливо знати, що ті, заради кого ми все розміновуємо — розуміли і свою відповідальність.

Всім лизь авансом за те, що ви обіцяєте берегти себе і не ходити лісами-полями, не підбирати уламки боєприпасів чи міни "на пам‘ять". Та пам‘ять може бути дуже короткою. Прошу вас", - зазначив Патрон.

Нагадаємо, раніше пес показав нове фото і поділився роздумами про долю.

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