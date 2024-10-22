Не була рудою: який вигляд мала принцеса Беатріс у дитинстві

Принцеса Беатріс зараз чекає на другу дитину і її ім'я часто на слуху в західній пресі.

Нещодавно Беа разом із мамою Сарою Йоркською з'явилася на урочистому обіді благодійної організації. Ми показували вам її образ у рожевій сукні-сорочці у дрібний квітковий принт від Top Shop. Цього дня Беатріс розпустила своє руде волосся і красиво накрутила його локонами.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

А ви знали, що в дитинстві Беа зовсім не була руденькою, а була білявкою. Ми знайшли кілька фотографій, на одній із них юна принцеса, одягнена в милу білу сукню в смужку з мереживним коміром, потискає руку своєму дядькові Чарльзу після матчу з поло на підтримку Gulf Trust.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

А на іншому знімку принцеса Беатріс у вбранні подружки нареченої тримає за руку свою матір Сару Йоркську на весіллі Лулу Блекер, близької подруги Сьюзан Баррантес, матері Сари Фергюсон. Біляве волосся дівчинки розпущене, а на голові квітковий вінок.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала в дитинстві молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія.

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