Не були подругами, але спілкувалися: який вигляд має одне із найзнаменитіших спільних фото принцеси Діани та королеви Камілли

Принцеса Діана та Камілла Паркер-Боулз ніколи не були близькими подругами, але тоді на початку 80-х їх часто могли бачити разом.

На цьому архівному знімку Камілла Паркер-Боулз і принцеса Уельська Діана були зазнімковані дорогою на іподром Ладлоу, щоб подивитися на аматорський забіг з перешкодами, в якому взяв участь принц Уельський Чарльз – чоловік Діани.

Принцеса Діана була в чорному довгому пальті та високих шкіряних чоботях на підборах, а Камілла носила жакет і спідницю нижче колін у поєднанні з високими чоботами зі шкіри на підборах.

Цей знімок вважається одним із найвідоміших з тих часів.

Принцеса Діана та Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Діана виявилася правою і її пророцтво щодо королеви Камілли та короля Чарльза здійснилося.

Принцеса Діана та королева Камілла / Фото: Getty Images

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