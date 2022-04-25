Нечисті на руку: 5 відомих брендів, які підтримували нацизм

Розповідаємо історію відомих виробників і про часи, які вони вважають за краще не згадувати.

24 лютого в Україні розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, яка зруйнувала мільйони українських сімей. Не бажаючи ставати спонсорами вбивств, збагачуючи російську економіку грошима, багато світових брендів вирішили піти з Росії. Деякі з них зробили це цілком добровільно та усвідомлено в перші дні війни, інші — під впливом гніву громадськості та бойкоту їхньої продукції.

Однак, попри сучасні реалії, подібна ситуація у світі відбувається не вперше. За часів Другої світової війни, коли Європа була захоплена нацистами, багато виробників, бажаючи втриматися на ринку, відкрито співпрацювали з ними. Раніше ми вже писали про модні бренди, які підтримували режим Гітлера, але тепер вирішили згадати й інші відомі компанії. Всі вони, до речі, процвітають і зараз.

L'Oréal

Засновник компанії Ежен Шуеллер був прихильником нацистів, антисемітом та членом "Кагулярів", яка підтримувала режим Віші, і була насильницькою, профашистською та антикомуністичною організацією. Ежен фінансував цю організацію, і кілька зустрічей проводилися в штаб-квартирі L'Oréal.

Після закінчення війни Шуеллера викликали до суду і звинуватили у колабораціонізмі, проте під час ретельного вивчення справи не вдалося знайти жодних реальних доказів того, що він справді допомагав нацистам. Натомість свідки стверджували, що бізнесмен підтримував "Опір" і допомагав гарантувати безпеку євреїв. Справа проти засновника L'Oréal зрештою була закрита, але багато хто вважав, що він насправді лише симулював невинуватість, використавши свої гроші та зв'язки.

Після початку повномасштабної війни L'Oréal повідомила, що тимчасово зачинить свої магазини в Росії, а також зупинить рекламні та промислові інвестиції. Це стосувалося власних магазинів, точок продажу в торговельних центрах та об'єктів онлайн-торгівлі. Водночас завод компанії в Калузькій області, де виготовляються фарба для волосся, шампуні та засоби особистої гігієни, продовжив роботу.

Нагадаємо, що найвідоміша продукція L'Oreal — косметика та парфумерія під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome та Vichy.

Kodak

Kodak — американська компанія, виробник фотоматеріалів, обладнання, витратних матеріалів та програмного забезпечення для офсетного, цифрового та функціонального друку. Була заснована Джорджем Істменом 1881 року в Рочестері, у США.

Однак упродовж десятиліть після закінчення Другої світової війни ніхто не знав, що Kodak співпрацювала з нацистами. Таємниця розкрилася лише на початку 2000-х, коли в Національному архіві було виявлено докази, які докладно описують масштаби співпраці компанії з Третім рейхом.

До Другої світової у Kodak, як і в більшості міжнародних компаній, були дочірні компанії в Німеччині. Після того, як Америка вступила у війну, будь-які постачання до Німеччини припинилися, а компанія опинилася в руках нацистів. Проте філії у нейтральних європейських країнах, таких як Швейцарія та Португалія, продовжували вести бізнес із нацистською Німеччиною. Вони використовували працю полонених, а також випускали не лише плівку для пропаганди фашистської Німеччини, але й детонатори та інші вироби військового призначення.

Ситуацію в Україні компанія не коментувала.

Volkswagen

На відміну від багатьох інших компаній, які співпрацювали з нацистами, Volkswagen фактично був створений ними. На початку 1930-х років німецька автомобільна промисловість була переважно орієнтована на створення автомобілів преміум класу і, відповідно, дозволити собі таку машину могли одиниці. На той період машина була приблизно лише в 1 на 50 німецьких сімей. Вирішити це питання надумав сам Гітлер і наказав створити "народний автомобіль", який могла дозволити собі звичайна людина.

Гітлер найняв німецького автомобільного дизайнера Фердинанда Порше та його компанію, щоб розробити цей автомобіль. Так була створена класична форма Volkswagen "Жук", популярна й досі. Незабаром ці автомобілі були запущені в масове виробництво, а їхнім складання займалися військовополонені на заводі в Штутгарті.

На початку березня компанія Volkswagen Group ухвалила остаточне рішення про припинення виробництва в Росії. До цього повідомлялося про зупинення через перебої з постачанням імпортних комплектувальних. Volkswagen Group об'єднувала на російському ринку роботу семи марок концерну: Volkswagen легкові автомобілі, Volkswagen комерційні автомобілі, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati. Компанія виробляла автомобілі та двигуни в Калузі та автомобілі на виробничому майданчику в Нижньому Новгороді.

Bayer

Bayer — німецька хімічна та фармацевтична компанія, заснована 1863 року. Найвідомішими продуктами цього виробника стали два препарати — героїн та аспірин. Після Першої світової війни Bayer увійшла до IG Farben — конгломерату німецьких підприємств хімічної промисловості, який сформував фінансове ядро для нацистського режиму.

Під час Другої світової IG Farben тісно співпрацювала з нацистським урядом та військовими, а також розробила газ "Циклон Б", який використовувався в газових камерах Освенцима та інших таборах смерті, щоб знищувати безневинних людей. Компанія використовувала також рабську працю полонених та проводила на них експерименти.

Наприкінці війни IG Farben прининила існування, а директори компанії постали перед судом за воєнні злочини. Проте невдовзі Bayer відродилася як незалежне підприємство, а її колишній директор Фріц тер Меєр, засуджений Нюрнберзьким трибуналом до семи років в'язниці, 1956-го став головою наглядової ради компанії.

Після того, як російські війська розгорнули в Україні повномасштабну війну, Bayer не поспішала йти з російського ринку, попри заклики припинити експорт. Однак у середині березня компанія все ж заявила, що призупиняє інвестиції та рекламу в Росії, а також відкриття в країні нових проєктів.

"Як компанія Life Science, у нас є етичні зобов'язання — у кожній країні, в якій ми працюємо. Якщо відмовляти цивільному населенню в основних медичних та сільськогосподарських продуктах, таких як ліки від раку або серцево-судинних захворювань, товари для здоров'я вагітних жінок та дітей, а також насіння для вирощування продуктів харчування, то це тільки помножить тривалі втрати людських життів від війни", — йдеться в заяві компанії. Але попри це, вони зазначили, що підтримують Україну фінансово, і створили платформу, на якій співробітники можуть пропонувати житло колегам з України.

Siemens

Німецький конгломерат Siemens AG є найбільшою у Європі промисловою виробничою компанією. Її заводи випускають широкий асортимент продукції в галузі електроніки, електротехніки, енергетики, медичних та промислових товарів. Проте в епоху нацизму це був найбільший промисловий конгломерат Німеччини, який використовував працю сотень тисяч військовополонених, що утримувалися у жахливих умовах.

Коли Гітлер взяв під контроль Німеччину, компанія Siemens отримала дуже великий прибуток, оскільки новий режим розпочав переозброєння, і компанія уклала багато нових контрактів, пов'язаних із цим. Вони виготовляли авіаційні мотори, електричне обладнання та точну механіку для армії, військового та торгового флоту. Під час другої світової компанія Siemens стала лідером електротехнічної промисловості Німеччини.

Через тиждень після повномасштабного російського вторгнення компанія Siemens оголосила про призупинення постачання та роботи над новими проєктами в Росії, проте повністю роботу не зупинила.

"Ми продовжимо нашу локальну діяльність з обслуговування та ремонту в суворій відповідності до санкцій", — йшлося у заяві компанії.

Зазначимо, що в Росії Siemens була одним з основних постачальників енергообладнання. Компанії належать 65% у підприємстві "Силові машини", що випускає газові турбіни. Також Siemens є партнером "Енел Росія" у реалізації проектів у відновлюваній енергетиці.Окрім цього, у Siemens та групи "Сінара" є спільне підприємство "Уральські локомотиви", яке випускає вантажні магістральні електровози, а також потяги "Ластівка".

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