Не давали їй спокою: як на принцесу Діану полювали папараці до її весілля з Чарльзом

До весілля зі спадкоємцем британського престолу у леді Діани Спенсер не було охорони, і вона страждала від настирливої уваги папараці.

Це відео було зняте якраз у той період, коли Діана Спенсер зустрічалася з принцом Чарльзом і ще працювала помічницею вихователя у дитячому садку у Лондоні. Ці кадри було знято в районі Пімліко у центрі Лондона. Майбутня принцеса прямувала до свого автомобіля – синього Volkswagen Golf, а її засікли репортери та не припиняючи почали фотографувати.

Як на принцесу Діану полювали папараці: рідкісне відео

Діана була одягнена в квіткову сукню міді з тонким поясом на талії, а на плечах у неї був зав'язаний джемпер. У руці вона несла сумку на короткій ручці, а іншою рукою весь час прикривала обличчя, щоб фотографам не вдалося зробити її фото. У результаті вона сідає у свій автомобіль так само прикриваючи обличчя рукою, пристібає ремені безпеки і їде.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми показували і фото, як за принцесою Діаною полювали папараці в Лондоні.

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