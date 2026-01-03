- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Не дешеве задоволення: скільки коштують сережки-сніжинки Королеви Камілли
Її Величність обрала для святкування тематичні сережки, які може собі дозволити не кожна жінка.
Дружина короля Чарльза з’явилася минулого тижня на різдвяній службі у червоному вбранні, яке доповнила сережками-підвісками у вигляді сніжинок. Тематичний аксессуар ідеально підходив до заходу і образу королеви, а також вирізнявся своєю оригінальністю.
Сережки є новинкою у колекції королеви, а виготовив їх ювелірний бренд Kiki McDonough. Вартість такої прикраси 5 900 фунтів стерлінгів (це близько 8 000 доларів або 336 000 гривень).
Сережки входять до колекції «Сніжинки» і прикрашені двома ніжними діамантовими сніжинками з 18-каратного білого золота, а також діамантами приблизно в 1,36 карата.
Але також у луку королеви була ще одна примітна прикраса — брошка у вигляді хреста, яку вона прищепила до пальта. Ця прикраса особлива і старовинна, адже зберігається у королівській родині багато років. Вона називається Strathmore Cross і містить білі й жовті камені.