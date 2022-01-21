Не до клубу, а до державної ради: як провела день народження принцеса Інгрід Олександра

Не до клубу, а до державної ради: як провела день народження принцеса Інгрід Олександра

Норвезька принцеса Інгрід Олександра сьогодні святкує 18-річчя.

Цього дня спадкоємиця трона вперше в ролі спостерігача була запрошена на засідання Державної ради, де як зазвичай головував її дідусь — король Харальд V та були присутні її батько — кронпринц Хокон разом із прем'єр-міністром та урядом країни у Королівському палаці Осло.

На засіданні принцесі подарували видання Конституційної поправки від 29 травня 1990 року в твердій палітурці і ще кілька книжок.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Це та сама поправка до закону, яка ввела абсолютне первородство, гарантуючи, що корона перейде до старшої дитини незалежно від статі, але залишивши спадкового принца Хокона попереду своєї старшої сестри, принцеси Марти Луїзи. Зміна мала вперше застосовуватися до їхніх дітей. Таким чином, принцеса Інгрід Олександра була другою в лінії спадкування від моменту народження, поступаючись лише своєму батькові. Через реформу на її статус не вплинуло народження її брата, принца Сверре Магнуса 2005 року.

Королева Соня та принцеса Інгрід-Олександра / Getty Images

Принцеса мала чудовий вигляд в короткій білій сукні, чорних колготах та лакованих туфлях на підборах. На шиї дівчина мала прикрасу з кулоном. У вухах у неї виблискували сережки з камінням, волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила лаконічний макіяж.

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