Не до Великодня, а набагато довше: принцеса Уельська може не з'явитися на публіці за кілька місяців

Минулого понеділка принцеса Кейт була виписана з лондонської клініки додому до Віндзора, де відновлюватиметься наступні місяці.

Кажуть, що Кейт дуже хоче повернутися до своїх королівських обов'язків, хоча, за оцінками Кенсінгтонського палацу, вона не повернеться до роботи щонайменше до Великодня.

У Daily Star повідомляють, що може пройти більше часу, перш ніж Кейт повністю одужає. Експерт з абдомінальної хірургії Шашанк Гурджар каже, що проблема зі здоров'ям може виявитися складнішою, ніж очікувалося. А відновлення може тривати до дев'яти місяців.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

У розмові з журналом Hello він сказав: "При великих ранах ми зшиваємо живіт, і шов розрахований на термін від шести до дев'яти місяців. Таким чином, пацієнти, як і раніше, відчувають деякі болі в животі, що тягне, через шов".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Оголошення про проблему зі здоров'ям Кейт відбулося одночасно з новинами про збільшення простати короля Чарльза. Монарху довелося тимчасово скасувати виконання своїх королівських обов'язків. А у понеділок, 5 лютого, Букінгемський палац шокував заявою про те, що у короля Чарльза виявили рак.

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