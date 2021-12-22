Не дуже радісне Різдво: чому у принцеси Євгенії є привід для смутку у свята

Не дуже радісне Різдво: чому у принцеси Євгенії є привід для смутку у свята

Різдво для принцеси Євгенії цього року не буде таким радісним, як раніше.

Принцеса Йоркська має головний привід для радості, саме цього року на світ з'явився її син Август Філіп, але також сталося і кілька сумних подій.

У квітні принцеса переживала через смерть свого улюбленого дідуся принца Філіпа, чоловік королеви Єлизавети II пішов з життя у віці 99 років.

Принцеса Євгенія та принц Філіп / Associated Press

Влітку на батька принцеси принца Ендрю подали черговий судовий позов, звинувативши його у сексуальних домаганнях та насильстві.

А в листопаді пішов з життя батько її чоловіка Джека Бруксбенка — Джордж Бруксбенк, він помер лише за кілька днів до того, як Євгенія та Джек хрестили свого сина Августа.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Getty Images

Але, незважаючи на те, що святковий період буде болісним для принцеси та її сім'ї, вона зможе відсвяткувати перше Різдво разом із сестрою Беатріс та племінницею Сієнною, дочкою Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, яка з'явилася на світ у вересні.

Читайте також: