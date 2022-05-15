Меган, Гаррі та королева Єлизавета II з іншими родичами на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Не дуже й хотілося: Гаррі та Меган продовжують нагнітати атмосферу навколо фото на балконі

Не дуже й хотілося: Гаррі та Меган продовжують нагнітати атмосферу навколо фото на балконі

Пристрасті довкола появи королівської родини на балконі Букінгемського палацу під час святкування платинового ювілею правління королеви продовжують розпалюватися.

Вже кілька тижнів у пресі обговорюють знаковий момент кульмінації святкування 70-річного ювілею правління королеви Єлизавети. Ефектним завершенням святкування має стати поява на балконі палацу членів королівської сім'ї для вітання підданих та фотографії. Такі фото робляться в особливих випадках і склад учасників завжди ретельно відбирається.

Зазвичай, це лише королівська сім'я, до якої в окремих випадках приєднується хтось, кому це право дають за виняткові заслуги. Наприклад, у 1945 році 8 травня на святкуванні перемоги у Другій Світовій війні на балкон був запрошений прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль.

День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Фото: Associated Press

Цього року, коли під загрозою поява на балконі самої королеви, яка зараз має проблеми з мобільністю, головна інтрига крутиться навколо герцога та герцогині Сассекських.

У пресу постійно потрапляє суперечлива інформація. Спочатку повідомляється, що королева запросила Меган та Гаррі на балкон, і вони з радістю прийняли запрошення.

Меган, Гаррі та королева Єлизавета II з іншими родичами на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Проте незабаром була зроблена офіційна заява палацу про те, що королева Єлизавета II вирішила запросити на фотосесію на легендарному балконі Букінгемського палацу тільки тих членів королівської сім'ї, які працюють і смлінно виконуть свої королівські обовʼязки. А це означає, що Меган, Гаррі та принц Ендрю на балкон запрошені не будуть.

Далі в пресу почала просочуватися інформація про те, що Гаррі та Меган не зверталися до королеви із проханням запросити їх на балкон.

І ось з'явилася нова інсайдерська інформація від близького до пари джерела, ояку публіковали Daily Mail, виявляється Принц Гаррі і Меган Маркл не просто не просили королеву запросити їх на знакове спільне фото, вони сказали королеві, що ніколи не хотіли бути на балконі Букінгемського палацу.

За останніми даними, на балконі з'являться 18 членів королівської сім'ї: Королева; Чарльз та Камілла; Вільям і Кейт із Джорджем, Шарлоттою та Луї; Едвард і Софі та їхні діти Луїза та Джеймс; принцеса Анна та віце-адмірал сер Тім Лоуренс; герцог та герцогиня Глостерські; герцог Кентський та принцеса Олександра.

На балконі також не буде улюблених онучок королеви: Євгенії та Беатріс, які є доньками опального принца Ендрю.

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