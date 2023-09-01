Не гірше за принцесу Кейт: Сара Йоркська одного разу майстерно присіла в реверансі перед королевою Єлизаветою II

Сара десять років була одружена із сином королеви – принцом Ендрю – і за ці роки відточила свою майстерність реверансу.

Ми знаємо, що досконало володіє мистецтвом реверансу принцеса Уельська Кетрін. Вона вміло присідала і перед покійною королевою Єлизаветою II, і робила це перед новоспеченим королем Чарльзом III.

Кейт Міддлтон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Нам трапилося фото з архіву, на якому Сара Йорська була заскочена в реверансі під час четвертого дня Королівського Аскоту на іподромі Аскот 23 червня 2017 року. Поруч із нею тоді була присутня старша донька - принцеса Беатріс. На захід приїхала королева Єлизавета II, перед монархинею Сара і присідала тоді.

До речі, реверанс її дочки Беатріс не такий глибокий. А ось Сара у звичній для себе манері продемонструвала всю шану й повагу до монархині.

Сара Йоркська та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Якось ми вже згадували, який вигляд мають королівські реверанси. Королева Камілла також непогано володіла цим мистецтвом, а тепер реверанси роблять перед нею.

Кейт і Меган роблять реверанси / Фото: Getty Images

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