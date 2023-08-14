Не гірша за принцесу Уельську: як Сара Йоркська під час вагітності присідала в реверансі

Усі жінки британської королівської сім'ї повинні вміти робити реверанс і навчитися цьому мистецтву ще до того, як стати повноправним членом монаршої сім'ї.

Цьому довелося вчитися і Меган Маркл і Кейт Міддлтон, і іншим королівським невісткам свого часу.

Нещодавно ми порівнювали реверанс принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза III. А сьогодні згадуємо, як Сара, герцогиня Йоркська присідала у реверансі перед королем Норвегії Олафом, вітаючи монарха у Віндзорському замку в Лондоні 12 квітня 1988 року на початку його чотириденного державного візиту до Великої Британії. Сара тоді лише два роки, як була одружена з принцом Ендрю і була членом королівської родини, а також була вагітна своїм первістком — принцесою Беатріс.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

За королем Олафом стоять британські принцеса Уельська Діана та герцог Йоркський.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Кейт присіла у реверансі перед Чарльзом та Каміллою. Хто-хто, а дружина принца Вільяма опанувала це мистецтво в ідеалі.

Читайте також: