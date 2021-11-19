Не хоче бути на троні: спадкоємиця короля Віллема-Олександра порадила батькові краще харчуватися

Не хоче бути на троні: спадкоємиця короля Віллема-Олександра порадила батькові краще харчуватися

Спадкоємиця нідерландського трону – принцеса Катаріна-Амалія – зробила заяву, що не хоче бути королевою.

Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими – принцеса Амалія, випустила свою офіційну біографію у книжці, присвяченій її майбутньому 18-річчю, яке вона відсвяткує 7 грудня.

Принцеса Катаріна-Амалія з мамою королевою Максимою та сестрами / Getty Images

Книжка містить раніше не публіковані фотографії та ідеї принцеси, написала її біографиня Клаудія де Брейдж, яка провела деякий час із принцесою. У книзі Амалія розповідає, що не почувається готовою стати королевою і попросить свою матір втрутитися, якщо її батько, король Віллем-Олександр, якому 54 роки, раптово помре.

Клаудія де Брейдж / Getty Images

"Я сказала своєму батькові: "Просто продовжуй їсти здорову їжу і багато тренуйся", — каже принцеса. Для спадкоємців нідерландського престолу — традиція видавати книжки про себе до їхнього 18-річчя. Її батько та бабуся, колишня королева Беатрікс теж робили це, пише People.

Раніше цього року принцеса Амалія відправила написаного від руки листа прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, в якому повідомила йому про своє рішення відмовитися від допомоги у розмірі майже 2 мільйонів доларів доти, доки вона не стане до королівських обов'язків.

Книжка принцеси Катаріни-Амалії / Getty Images

"7 грудня 2021 року мені виповниться 18 років, і, згідно із законом, я отримаю допомогу", — заявила принцеса Амалія у листі, опублікованому громадською організацією NOS. "Мені це незручно доти, доки я нічого не роблю натомість, і в той час як іншим студентам доводиться набагато важче, особливо в цей період коронавірусу".

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком королем Віллемом-Олександром / Getty Images

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Амалія додала, що має намір зробити перерву на рік, перш ніж розпочати навчання у бакалавріаті. Вона сказала, що поверне майже 400 000 доларів, на які вона мала право під час навчання, і не вимагатиме 1,6 мільйона доларів як компенсацію "доти, доки не виконуватиме більше обов'язків у ролі принцеси Оранської".

Принцеса Амалія склала випускні іспити в Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гаазі в червні, отримавши диплом з відзнакою.

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