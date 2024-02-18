Не Ітон і не Мальборо: стало відомо в якій школі може продовжити навчання принц Джордж

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін розглядали два ці варіанти коледжу для свого старшого сина.

В Ітоні навчався сам Вільям та його молодший брат принц Гаррі, а коледж Мальборо закінчувала принцеса Кетрін.

Тепер з'явилася інформація, що Уельські розглядають нову школу — Oundle School, розташовану в Нортгемптонширі, пише express.

Принц Джордж Уельський у ролі пажа на коронації короля Чарльза III / Фото: Associated Press

"Новим фаворитом, очевидно, є Oundle School, яка розглядається як ідеальний компроміс: незалежна державна школа, яка цінує традиції, але також дбає про навколишнє середовище, і претендує на звання прогресивної школи. Це був би розумний хід з боку королівської пари, яка дещо знає про те, як зберегти актуальність стародавньої установи", — розповіла Маріанка Свейн із The Telegraph.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Очікується, що принц Вільям та принцеса Кейт ухвалять рішення про вибір школи-інтернату для принца Джорджа до кінця навчального року. Цього року Джорджу виповниться 11 років і через два роки він повинен буде змінити школу, оскільки в школі Ламбрук, де зараз навчаються діти Уельських, навчання відбувається якраз до 13 років.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

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