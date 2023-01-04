Не Кейт і не Меган: названо ім'я найкрасивішої королівської особи

У британській королівській родині багато жінок, чиїм стилем та зовнішнім виглядом захоплюються. Одна з них була визнана "найкрасивішою" королівською особою.

Її звуть леді Амелія Віндзор і вона посідає 42 місце в лінії наслідування трону, тобто шанс очолити корону для неї практично дорівнює нулю. Однак Амелія - публічна людина, вона веде блог в Instagram, часто з'являється на світських заходах і привертає до себе увагу. А тепер її називають "найкрасивішою королівською особою Великої Британії", - пише express.co.uk.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія є онукою герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II, двоюрідною племінницею Її Величності і троюрідною сестрою принців Вільяма та Гаррі.

Відомо, що Амелія навчалася у школі Святої Марії в Аскоті, а потім взяла академічну відпустку та вступила до Единбурзького університету, де вивчала французьку та італійську мови. Вона також є моделлю агентства Storm Models, яке раніше співпрацювало з такими відомими манекенницями, як Кейт Мосс та Кара Делевінь.

Леді Амелія брала участь у показах модних брендів, таких як Dolce та Gabbana, була обличчям косметичного бренду Illamasqua і її часто помічають у перших рядах модних показів у всьому світі. Під час Лондонського тижня моди у вересні 2022 року дівчина виходила на подіум на показі Zeynep Kartal x Li & Fung.

Леді Амелія Віндзор на подіумі в Лондоні / Фото: Getty Images

Також минулого року публіка бачили Амелію на багатьох публічних заходах. Давайте згадаємо її виходи у світ.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор / Фото: Associated Press

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор / Фото: Associated Press

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