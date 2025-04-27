Не хотіла заміж за принца: чому весілля Єлизавети Боуз-Лайон і короля Георга VI могло не відбутися

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

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Ми зібрали найцікавіші факти про стосунки цієї пари на честь річниці. Якщо сучасні королівські шлюби ґрунтуються на коханні, то так було не завжди. Зазвичай вони диктувалися вигідними союзами, і було звичною справою, коли королівські наречені зустрічалися лише кілька разів перед весіллям, якщо зустрічалися взагалі.

Наприклад, майбутня королева Марія (бабуся королеви Єлизавети II) спочатку була заручена принцом Альбертом Віктором, який помер 1892 року, перш ніж вийти заміж за його молодшого брата, майбутнього короля Георга V, оскільки вона користувалася популярністю у королеви Вікторії, пише express.co.uk. Тому королівські союзи, засновані на коханні, в той період були великою рідкістю — до союзу принца Альберта і леді Елізабет Боуз-Лайон.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон народилася 4 серпня 1900 року і вперше зустрілася з другим сином короля Георга V, принцом Альбертом, на танцях у Лондоні 1920 року. Принц швидко закохався у молодшу дочку графа та графині Стратмор та Кінгхорн і вирішив одружитися з нею.

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Під час залицянь 1921 року він вперше освідчився їй, але отримав відмову, оскільки Елізабет відчувала, що «ніколи ніколи більше не зможе вільно думати, говорити і діяти так, як я відчуваю, що дійсно повинна».

Принц не здавався і освідчився вдруге після того, як Єлизавета взяла на себе роль подружки нареченої на весіллі його сестри, принцеси Мері, з віконтом Ласселлесом у Вестмінстерському абатстві 1922 роек. І вона знову відхилила пропозицію принца. Деякі джерела кажуть, що і третю пропозицію було відхилено.

Весілля Єлизавети Боуз-Лайон і принца Альберта / © Associated Press

Але, зрештою, кохання перемогло. Єлизавета дала згоду на союз і про їхні заручини було оголошено 16 січня 1923, а весілля вони зіграли 26 квітня того ж року. Вони стали герцогом і герцогинею Йоркськими і 1926 року в них народилася перша дочка, принцеса Єлизавета, а 1930 року друга — принцеса Маргарет.

Єлизавета Боуз-Лайон із дочками / © Getty Images

Вони були неймовірно популярною парою, їх обожнювали за їхні моральні зусилля під час Другої світової війни. Король Георг VI помер у віці 56 років 6 лютого 1952 року від раку легень. Королева-мати прожила ще 50 років, перш ніж померла у віці 101 року 30 березня 2002 року.

Король Георг VI, з дружиною Єлизаветою і дочками принцесами Єлизаветою і Маргарет / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з дочкою Єлизаветою II / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з онуками Чарльзом та Анною / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон в дитинстві / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з доньками Єлизаветою та Маргарет / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з чоловіком / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з чоловіком / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з доньками / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images