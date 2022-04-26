Не коханка, а "таємна дружина" диктатора: Кабаєва багато років носить на пальці обручку

Не коханка, а "таємна дружина" диктатора: Кабаєва багато років носить на пальці обручку

Коханка Путіна – Аліна Кабаєва – можливо вже давно і не коханка, а офіційна дружина диктатора.

Нещодавно ексспортсменка з'явилася на фестивалі художньої гімнастики "Аліна" у спорткомплексі "ВТБ Арена" у Москві. Після цього світського виходу Кабаєвої багато ЗМІ почали обговорювати обручку, яку роздивилися на безіменному пальці правої руки подруги Путіна, побачивши в цьому добрий знак, мовляв "кремлівський фюрер" теж одружився зі своєю "євою браун"".

Аліна Кабаєва на фестивалі у Москві / www.spletnik.ru

Але насправді Аліна Кабаєва носить цю обручку з платини від 2014 року. Принаймні знімки спортсменки із каблучкою у пресі стали з'являтися саме 2014 року. А раніше у вересні 2013-го у російських ЗМІ активно обговорювали чутки про те, що Путін та Кабаєва повінчалися в Іверському монастирі на Валдаї. Тоді речник Путіна – Пєсков – змушений був прокоментувати інформацію, назвавши її "дурницею". І, як завжди, запропонував не втручатися в особисте життя президента.

Аліна Кабаєва, 2014 рік / Getty Images

Аліна Кабаєва, 2014 рік / Getty Images

Аліна Кабаєва, 2014 рік / Getty Images

Того ж 2014 року журналісти звернули увагу на каблучку на безіменному пальці Кабаєвої на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Сочі, де вона виступала у ролі факелоносця.

Аліна Кабаєва, 2014 рік / Getty Images

Нагадаємо, у червні 2013 року Путін офіційно повідомив, що розлучився з дружиною Людмилою після майже 30 років шлюбу, в якому народилося дві доньки. На них, до речі, Захід уже наклав санкції, чого не скажеш про Аліну Кабаєву.

Аліна Кабаєва, 2014 рік / Getty Images

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