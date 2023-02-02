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Не королівський манікюр: нігті короля Чарльза III лякають, але британці ним захоплюються

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1026
Час на прочитання
1 хв
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Не королівський манікюр: нігті короля Чарльза III лякають, але британці ним захоплюються

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III не дуже бентежиться з приводу того, що його манікюр не має ідеального вигляду. Більше монарха цікавить не те, які у нього нігті та чи обрізана кутикула, а те, скільки слив виросло в його саду.

Британці пишаються своїм королем-садівником, який, як відомо, дуже полюбляє усе, що пов'язане з городом та садом і не боїться такої роботи. Навіть на сніданок Чарльз любить їсти ті самі сливи, які сам посадив і сам виростив.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Така любов до землі, звичайно, позначається на манікюрі короля. Він має не найпривабливіший вигляд. Дружина Чарльза королева-консорт Камілла якось перед інтерв'ю для глянцю пожартувала, що її нігті також мають не найкращий вигляд, оскільки вона щойно закінчила роботу в саду. Хоча, звичайно, своєму манікюру Камілла приділяє трохи більше уваги, ніж її чоловік.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми показували вам добірку королівських манікюрів. Якщо вам цікаво подивитися, на нігті Кейт, Меган і навіть королеви Єлизавети II, гортайте тут.

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Дата публікації
Перегляди
1026
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