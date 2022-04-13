Не лише Chanel: російська блогерка поскаржилася в Мережі, що бренд Celine відмовився продавати їй одяг

Не лише Chanel: російська блогерка поскаржилася в Мережі, що бренд Celine відмовився продавати їй одяг

Багато люксових брендів змінили свою політику продажів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російська модель та стилістка Поліна Батичек поскаржилася своїм 20,5 тисячам підписників в Instagram, що їй не продали одяг Celine тому, що вона росіянка. На шопінг росіянка ходила у Дубаї, у найбільшому торгово-розважальному центрі у світі Dubai Mall.

Поліна Батичек / Instagram.com/batychek_appoline

У сторіз російська блогерка просила допомогти їй з шопінгом і, схоже, знайшлися люди не з російським паспортом, які змогли придбати для дівчини товари.

Поліна Батичек / Instagram.com/batychek_appoline

Поліна Батичек / Instagram.com/batychek_appoline

Раніше російські блогери і "зірки" скаржилися в Мережі на французький Модний дім Chanel, який також не продає товари російською або бере з них розписки, в яких вимагає пообіцяти не вивозити одяг та аксесуари на територію Росії. У Мережі блогери навіть влаштували флешмоб і показово знищували свої сумки Chanel на знак протесту.

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