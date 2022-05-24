Не лише королева: принцеса Беатріс та графиня Софі теж відвідали квіткову виставку в Челсі

Не лише королева: принцеса Беатріс та графиня Софі теж відвідали квіткову виставку в Челсі

Члени британської королівської родини вчора відвідали виставку квітів у Челсі.

Крім Її Величності королеви, яка вперше з'явилася на публіці на багі, оскільки має труднощі з мобільністю і їй важко пересуватися самостійно, захід відвідали графина Софі Весекська з чоловіком принцом Едвардом, а також онука королеви - принцеса Беатріс Йоркська разом з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

33-річна принцеса Беатріс мала прекрасний вигляд у квітковій сукні від бренду Reformation, яка вдало підкреслювала її тонку талію. Принцеса зібрала волосся шпилькою і зробила простий денний макіяж. Її чоловік був у темно-синьому костюмі та білій сорочці, а також у краватці.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Графиня Весекська Софі була в костюмі рожевого кольору від Gabriela Hearst, під яким у неї була біла блузка. Її чоловік принц Едвард одягнув класичний костюм.

Графіня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

Графіня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

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