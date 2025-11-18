ТСН у соціальних мережах

Суспільство
73
1 хв

Не любила його: як принцеса Діана відгукувалася про колишнього принца Ендрю

Про колишнього принца Ендрю зараз говорять дуже багато. Спливає навіть те, що думала про колишнього герцога Йоркського принцеса Уельська Діана.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Ендрю та принцеса Діана

Коли принцеса Діана одружилася з принцом Чарльзом у липні 1981 року, вона познайомилася з іншими членами королівської родини. За словами королівського біографа Ендрю Лоуні, Діана одного разу відпустила кілька зауважень на адресу брата Чарльза, і це були не зовсім втішні висловлювання.

У своїй книжці «Зліт та падіння будинку Йорків» автор пише, що принцеса Діана спочатку не була прихильницею колишнього принца Ендрю.

Принц Ендрю та принцеса Діана / © Associated Press

«Він був дуже, дуже галасливим і гучним», — говорила Діана. «Мені спало на думку, що його щось турбує».

Принцеса Уельська казала, що Ендрю був дуже радий сидіти перед телевізором весь день, дивитися на мультфільми та відео». Діана також, як повідомляється, назвала Ендрю «не діяльною людиною», натякаючи на відсутність у нього амбіцій, пише Daily Mail.

Діана добре знала Ендрю, тому що в ті роки вона близько дружила з його дружиною Сарою Фергюсон. Уельські разом із Йоркськими часто їздили відпочивати на гірськолижні курорти.

Принцеса Діана, Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як син королеви Єлизавети II заплямував 600-річний титул і чому ми можемо більше не почути про герцогство Йоркське.

73
