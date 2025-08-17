Не любить таку модель: який вигляд має сумка, з якою ви ніколи не побачите принцесу Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Її образами захоплюються, а мати у своєму гардеробі бодай одну сумку, як у принцеси Кейт — мрія багатьох британок. Її аксесуари завжди привертають увагу публіки.

Принцеса Кейт має стильні клатчі та модні сумки з ручками зверху, але є один тип сумок, який ми рідко бачимо на ній — це сумки з ремінцем через плече.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Лише зрідка Кетрін виходить із дому із сумкою через плече, можливо, з різних причин, і коли вона це робить, то зазвичай тримає таку сумку за ручку, пише журнал Hello!.

Реклама

Королівська експертка Кеті Дейлі каже: «Кейт, перейнявши досвід королеви Єлизавети, завжди віддає перевагу сумкам із верхньою ручкою або клатчам, а не сумкам через плече. Звичайно, я згодна, що сумка через плече може мати безглуздий вигляд у традиційно елегантному образі принцеси Кейт, але я також думаю, що за її перевагою компактних сумок є практичне обґрунтування. Існує ризик зісковзування сумки через плече, коли королівська особа стискає комусь руку, це може бути достатньою причиною відмовитися від цього стилю», — вважає експертка.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що носить у сумці принцеса Уельська і що це за обов’язкові предмети.