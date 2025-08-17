- Дата публікації
Не любить таку модель: який вигляд має сумка, з якою ви ніколи не побачите принцесу Кейт
Кейт Міддлтон ніколи не носить цей фасон сумок. Причина цього невідома, але можна припустити, що принцесі Уельській просто не подобається такий її варіант.
Її образами захоплюються, а мати у своєму гардеробі бодай одну сумку, як у принцеси Кейт — мрія багатьох британок. Її аксесуари завжди привертають увагу публіки.
Принцеса Кейт має стильні клатчі та модні сумки з ручками зверху, але є один тип сумок, який ми рідко бачимо на ній — це сумки з ремінцем через плече.
Лише зрідка Кетрін виходить із дому із сумкою через плече, можливо, з різних причин, і коли вона це робить, то зазвичай тримає таку сумку за ручку, пише журнал Hello!.
Королівська експертка Кеті Дейлі каже: «Кейт, перейнявши досвід королеви Єлизавети, завжди віддає перевагу сумкам із верхньою ручкою або клатчам, а не сумкам через плече. Звичайно, я згодна, що сумка через плече може мати безглуздий вигляд у традиційно елегантному образі принцеси Кейт, але я також думаю, що за її перевагою компактних сумок є практичне обґрунтування. Існує ризик зісковзування сумки через плече, коли королівська особа стискає комусь руку, це може бути достатньою причиною відмовитися від цього стилю», — вважає експертка.
