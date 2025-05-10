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Не лише Кейт і Діана: ще одна королівська особа, яка носила приталену сукню в принт
Цей стиль, дизайн та колір вибирають принцеси та королеви.
Під час 80-ї річниці Дня перемоги у Вестмінстерському абатстві, принцеса Уельська з'явилася у чорно-білій сукні у горошок від бренду Alessandra Rich. Своє вбрання Кетрін доповнила чорним капелюшком з вуаллю від Juliette Botterill, туфлями-човниками від Ralph Lauren, сумкою від DeMellier.
Також на Її Високості можна було побачити гарні сережки з перлами від Collingwood, які колись належали принцесі Діані — матері її чоловіка, принца Вільяма.
Того дня багато хто провів паралелі між вбранням Кейт та образами принцеси Діани в горошок, які та носила у різний час.
Однак, окрім цих двох знаменитих представниць королівської сім'ї, сукню подібного стилю і навіть забарвлення, носила також королева Іспанії Летиція. Дружина короля Іспанії у такій сукні з'явилася під час церемонії вручення Ордену Підв'язки 2019 року в Великій Британії.
Ансамбль Летиції складався з чорно-білої сукні від іспанського бренду Cherubina, яку вона носила в поєднанні з чорним капелюшком, також доповненим вуаллю, клатчем і туфлями-човниками від Manolo Blahnik.
Як бачимо такі образи та стиль — позачасові, адже навіть через багато років вони мають елегантний та жіночний виглдя.