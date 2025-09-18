Не лише Меланія: молодша дочка Трампа теж одягла сукню з відкритими плечима

Тіффані Трамп / © Associated Press

31-річна Тіффані Трамп — молодша донька президента Дональда Трампа — разом із батьком і мачухою відвідала Велику Британію, де 17 вересня з’явилася на урочистому банкеті у Віндзорському замку.

Тіффані Трамп / © Associated Press

Тіффані, як і Меланія, вирішила обрати елегантну вечірню сукню з відкритими плечима. Вона одягла на вечерю вбрання прямого фасону, яке мало опущені бретелі, декор камінням, бісером і лелітками, а також оригінальне драпування з тканини, що перетворювалось на шлейф. Відтінок її сукні часто називають «королівським синім», оскільки його обирають для публічних заходів королеви та принцеси.

Тіффані Трамп / © Associated Press

Тіффані доповнила вечірнє вбрання синім клатчем-коробкою, діамантовими прикрасами та яскравим макіяжем. Волосся дівчини було укладене в легкі «голлівудські» хвилі.

На захід вона прийшла одразу за принцесою Кейт, яка цього разу була у гламурній вечірній сукні від бренду Phillipa Lepley Couture.

Тіффані Трамп із чоловіком та принцеса Кейт із принцом Вільямом / © Associated Press

Також подібну сукню одягла на вечерю перша леді Меланія Трамп, яка з’явилася в яскраво-жовтій сукні з відкритими плечима від Carolina Herrera, доповненій бузковим поясом, туфлями на підборах Manolo Blahnik і прикрасами зі смарагдами та діамантами.