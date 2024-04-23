Не любила довге волосся: які зачіски носила принцеса Діана

Принцеса Діана прожила хоч і не довге, але дуже насичене життя.

Сьогодні ми вирішили пригадати, з якими зачісками найчастіше принцеса Уельська з'являлася на публіці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Коли леді Діана Спенсер тільки познайомилася з принцом Чарльзом на початку 80-х, то носила таку звичайнісіньку зачіску і говорила, що в зовсім юні роки була більше "пацанкою", ніж леді.

Зі схожим укладанням ви могли бачити Діану в день оголошення її заручин з Чарльзом — 24 лютого 1981 року.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин / Фото: Associated Press

Пізніше, вже після їхнього весілля і народження первістка – принца Вільяма, принцеса Уельська носила довше волосся, яке зачісувала на правий бік.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У зрілі роки, які припали на початок 90-х років, принцеса Діана повернулася знову до короткої стрижки і почала трохи освітлювати волосся. Вона також продовжила носити чубок, але вже не такий густий, як у юності.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні секрети вдалих укладань принцеси Уельської Кетрін.

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