Не тільки Меган: Кейт Міддлтон повторила весільний образ бельгійської принцеси

Не тільки в Меган Маркл летіло каміння через те, що вона скопіювала свою весільну сукню у першої європейської темношкірої принцеси. Сьогодні поговоримо про весільне вбрання Кейт Міддлтон.
Сукню Кейт Міддлтон замовила у британської дизайнерки Сари Бертон, креативної директорки Модного дому Alexander McQueen. Весільне вбрання кольору слонової кістки було створене з атласу і мережива, за наполяганням Кетрін на шовку не було жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива. Шлейф сукні був близько 2,7 метра (для порівняння шлейф весільної сукні принцеси Діани склав 7,5 метра). А загальна вартість вбрання становила близько 350 тисяч доларів.
Весільну сукню Кейт Міддлтон назвали класикою, після появи Кейт біля вівтаря, багато наречених захотіли собі точно таке саме вбрання на весілля.
Можливо, ви не знаєте, але двома роками раніше заміж виходила італійська акторка Ізабелла Орсіні. 2009 року Ізабелла йшла до вівтаря з бельгійським принцом Едуардом де Лінь де ла Тремойлем. Весілля відбулося 5 вересня 2009 року в Антуані, в Бельгії.
Сукня Кейт Міддлтон, зшита Сарою Бертон, виявилася дуже схожою на сукню бельгійської принцеси, створену бельгійським дизайнером Джеральдом Вателе.
Обидві сукні мають корсет з V-подібним вирізом на декольте і мереживною обробкою, A-образний силует, довгі мереживні рукави і довгий шлейф, а фату у кожної з наречених утримує на голові діадема. Різниця у суконь, звичайно є, і вона, очевидно криється в деталях. У сукні Ізабелли ажурний верх знімний, а у Кейт — ні, спідниця у Ізабелли чисто білого кольору, а у Кетрін розшита квітами і довжина шлейфу у суконь теж різна: у бельгійської принцеси 6 метрів, а у британської — 2,7 метри.
Принцеса Ізабела ділилася своїми враженнями з пресою про весільну сукню Кейт Міддлтон. Коли весь світ перебував в очікуванні королівського весілля принца Вільяма і Кейт, і всі чекали на вихід нареченої, Ізабеллі Орсіні теж кортіло подивитися на вбрання. За словами принцеси, вона була приголомшена схожістю двох суконь і сказала, що у Кейт хороший смак.
Деякі експерти кажуть, що сукні так сильно схожі, тому що обидва дизайнери черпали натхнення у вбранні монакської принцеси Грейс Келлі. Авторкою її весільної сукні стала Гелен Роуз — художниця з костюмів кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Саме вона створювала костюми для героїнь Келлі в кіно, і вирішила подарувати Келлі сукню як весільний подарунок.
На створення весільного вбрання пішло 18 метрів шовку, 23 метри шовкової тафти, 90 метрів шовкового тюлю і понад 270 метрів валансьєнського мережива. Вбрання складалося із трьох спідниць, а спереду застібалося на 30 ґудзиків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Меган Маркл повторила весільний образ принцеси Анджели з Ліхтенштейна.
Можливо, у британських королівських наречених просто така традиція — надихатися чужими весільними образами?
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