Не тільки Меган: Кейт Міддлтон повторила весільний образ бельгійської принцеси

Не тільки в Меган Маркл летіло каміння через те, що вона скопіювала свою весільну сукню у першої європейської темношкірої принцеси. Сьогодні поговоримо про весільне вбрання Кейт Міддлтон.

Сукню Кейт Міддлтон замовила у британської дизайнерки Сари Бертон, креативної директорки Модного дому Alexander McQueen. Весільне вбрання кольору слонової кістки було створене з атласу і мережива, за наполяганням Кетрін на шовку не було жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива. Шлейф сукні був близько 2,7 метра (для порівняння шлейф весільної сукні принцеси Діани склав 7,5 метра). А загальна вартість вбрання становила близько 350 тисяч доларів.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото: Associated Press

Весільну сукню Кейт Міддлтон назвали класикою, після появи Кейт біля вівтаря, багато наречених захотіли собі точно таке саме вбрання на весілля.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото: Associated Press

Можливо, ви не знаєте, але двома роками раніше заміж виходила італійська акторка Ізабелла Орсіні. 2009 року Ізабелла йшла до вівтаря з бельгійським принцом Едуардом де Лінь де ла Тремойлем. Весілля відбулося 5 вересня 2009 року в Антуані, в Бельгії.

Весілля Ізабелли Орсіні і бельгійського принца Едуарда / Фото: Getty Images

Сукня Кейт Міддлтон, зшита Сарою Бертон, виявилася дуже схожою на сукню бельгійської принцеси, створену бельгійським дизайнером Джеральдом Вателе.

Весілля Ізабелли Орсіні і бельгійського принца Едуарда / Фото: Getty Images

Обидві сукні мають корсет з V-подібним вирізом на декольте і мереживною обробкою, A-образний силует, довгі мереживні рукави і довгий шлейф, а фату у кожної з наречених утримує на голові діадема. Різниця у суконь, звичайно є, і вона, очевидно криється в деталях. У сукні Ізабелли ажурний верх знімний, а у Кейт — ні, спідниця у Ізабелли чисто білого кольору, а у Кетрін розшита квітами і довжина шлейфу у суконь теж різна: у бельгійської принцеси 6 метрів, а у британської — 2,7 метри.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото: Associated Press

Принцеса Ізабела ділилася своїми враженнями з пресою про весільну сукню Кейт Міддлтон. Коли весь світ перебував в очікуванні королівського весілля принца Вільяма і Кейт, і всі чекали на вихід нареченої, Ізабеллі Орсіні теж кортіло подивитися на вбрання. За словами принцеси, вона була приголомшена схожістю двох суконь і сказала, що у Кейт хороший смак.

Весілля Ізабелли Орсіні і бельгійського принца Едуарда / Фото: Getty Images

Деякі експерти кажуть, що сукні так сильно схожі, тому що обидва дизайнери черпали натхнення у вбранні монакської принцеси Грейс Келлі. Авторкою її весільної сукні стала Гелен Роуз — художниця з костюмів кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Саме вона створювала костюми для героїнь Келлі в кіно, і вирішила подарувати Келлі сукню як весільний подарунок.

Весілля Грейс Келлі / Фото: Associated Press

На створення весільного вбрання пішло 18 метрів шовку, 23 метри шовкової тафти, 90 метрів шовкового тюлю і понад 270 метрів валансьєнського мережива. Вбрання складалося із трьох спідниць, а спереду застібалося на 30 ґудзиків.

Весільна сукня Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Меган Маркл повторила весільний образ принцеси Анджели з Ліхтенштейна.

Меган Маркл і принцеса Анжела / Фото: Associated Press

Можливо, у британських королівських наречених просто така традиція — надихатися чужими весільними образами?

Весілля Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Наречені на королівських весіллях (38 фото)

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