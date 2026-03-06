ТСН у соціальних мережах

244
2 хв

Не Метте-Маріт єдиною: колишня дівчина спадкового принца Норвегії була також замішана у скандалі з Епштейном

До одруження з Метте-Маріт спадковий принц Норвегії Гокон був зачарований іншою білявкою з Норвегії, яку також, як виявилося, пов’язували стосунки з Джеффрі Епштейном.

Ольга Кузьменко
Кронпринц Гокон та Селін Мідельфарт

Кронпринц Гокон і Селін Мідельфарт / © Getty Images

Кронпринц Гокон два роки перебував у стосунках із чарівною блондинкою, норвезькою спадкоємицею Селіною Мідельфарт.

Селіна — онука Оле Мідельфарта, засновника однойменної норвезької косметичної компанії, заснованої 1923 року. Її батьком був бізнесмен Фінн-Ерік Мідельфарт, а матір’ю — світська левиця Крістін Герміне Мюле.

Селіна Мідельфар / © Getty Images

Селіна Мідельфар / © Getty Images

Селіна виросла в Осло, а 1994 року вступила до Лондонської школи економіки, де вивчала менеджмент. Пізніше вона перевелася до Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті і 1998-го закінчила її зі ступенем бакалавра наук у галузі фінансів.

1995 року помер її батько, і вона взяла на себе управління компанією — сімейним бізнесом у сфері охорони здоров’я та краси Midelfart AS, пише Daily Mail.

Про стосунки Селіни та норвезького кронпринца мало що відомо, натомість широко обговорюється її зв’язок з Епштейном, а також із президентом Трампом. 2021 року під час судового процесу над британською світською левицею Гіслейн Максвелл її колишня помічниця заявила, що відправляла Селіні квіти від Епштейна, і це було в той час, коли він зустрічався з Гіслейн.

Селіна Мідельфарт і Джефрі Епштейн / © Getty Images

Селіна Мідельфарт і Джефрі Епштейн / © Getty Images

На фото 1997 року Селіна Мідельфарт і Джеффрі Епштейн були зазнімковані під час благодійного показу виставки «Образ Воргола» в Музеї американського мистецтва Вітні у Нью-Йорку.

Пізніше Селіна спростувала чутки про «близькі взаємини» з Епштейном і заявила, що він був лише частиною кола знайомих.

Також відомо, що у американського президента Дональда Трампа були нетривалі стосунки з Селіною, перш ніж він залишив її, щоб розпочати нові зі своєю нинішньою дружиною, першою леді США Меланією Трамп.

Селіна Мідельфарт, Дональд Трамп та Іванка Трамп / © Getty Images

Селіна Мідельфарт, Дональд Трамп та Іванка Трамп / © Getty Images

На цьому фото Селін та Дональд Трамп зображені з його донькою Іванкою Трамп на вечірці на честь дня народження Іванки 12 лютого 1998 року у клубі Chaos у Нью-Йорку.

Кронпринц Гокон нічого не згадував у публічному просторі про свою колишню дівчину від моменту його одруження з Метте-Маріт 2001-го. А зараз кронпринцеса зіткнулася з труднощами та непорозумінням з боку норвезького народу, і її засуджують за зв’язок з Епштейном та за мовчання, яке триває вже надто довго.

Дата публікації
