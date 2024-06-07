Не міг стримати сліз: король Чарльз під час спілкування з ветеранами заговорив про своє здоров'я

У поїздці короля супроводжувала дружина королева Камілла, яка під час пам'ятного заходу на честь 80-річчя операції "Дня Д" буквально не могла стримати сліз.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз теж розчулився. А коли спілкувався із ветеранами, несподівано поділився інформацією про стан свого здоров'я.

Коли монарх і його дружина відвідали намет, де зустрілися з ветеранами, які штурмували пляжі Нормандії під час Другої світової війни, один із них запитав у Чарльза, як його справи на фоні лікування раку? На що король відповів, що в нього все гаразд, він в порядку.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Видання express.co.uk пише, що здоров'ям короля цікавився 98-річний Рональд Гендрі. "Він був дуже милим, він вислухав те, що я говорив, і прийняв це. Я спитав його, як у нього справи, він сказав мені, що в нього все добре", — прокоментував ветеран.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на початку цього року у короля діагностували рак і він продовжує щотижня проходити курс лікування. Наприкінці квітня лікарі дозволили монарху повернутися до публічної роботи, чому Чарльз був дуже радий. Це перша його подорож за кордон з того моменту.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

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