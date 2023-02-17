"Не мій король": Чарльз III зіткнувся з протестами на офіційному заході

Вчора, 16 лютого, монарх прибув до Церкви Христа Наріжного каменю у Мілтон-Кінс. Біля неї зібрався натовп прихильників короля, а також тих, хто не сприймає монархію. Люди з цієї групи розмахували транспарантами із написами: "Не мій король". Чарльз III був спокійний і зосереджений, хоч бачив ці плакати.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Кореспондент Royals Річард Палмер із Daily Express написав у твітері подробиці інциденту, повідомивши, що там було близько 20 протестувальників. Захід був організований антимонархічною групою "Республіка", яка планує протестувати проти коронації короля 6 травня 2023 року, пише People.

Король відвідує Мілтон-Кейнс, щоб відсвяткувати його новий статус міста, яке було надано в рамках святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II. Монарх, здавалося, ігнорував протестувальників і був у гарному настрої, він тиснув руки людям, які прийшли побачити його.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

За короткий період правління Чарльза ІІІ це не перший інцидент. Раніше під час прогулянки Лутоном у короля хтось із натовпу кинув яйце, і дивом не влучив. Варто зазначити, що Чарльза III подібні інциденти не турбують, він завжди продовжує займатися тим, заради чого приїхав.

Читайте також: