Не може виселити брата: стало відомо, що король Чарльз планує робити з резиденцією Royal Lodge

Монарх уже давно звернувся до молодшого брата принца Ендрю з проханням з'їхати з маєтку Royal Lodge у Віндзорі, де він живе від 2004 року.

Принц Ендрю переїхав до будинку з 30 кімнатами 2004 року, невдовзі після того, як залишив Саннінгілл-Парк. Він живе там зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Вона, до речі, розповідала, чому вони з колишнім чоловіком живуть під одним дахом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Повідомляється, що король Чарльз планує здати в оренду Королівську резиденцію у Віндзорі після того, як принц Ендрю остаточно з'їде. Він хоче зробити ремонт та здати резиденцію за 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік, але герцог Йоркський відмовляється виїжджати. Як пише The Sun, принц Ендрю, відхилив усі інші пропозиції щодо переїзду і покладається на свій "незмінний договір оренди" саме цього маєтку.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Королівські джерела вважають, що король зрештою змусить Ендрю переїхати, особливо якщо монарх "відріже" 4 мільйони фунтів стерлінгів, які нині отримує герцог.

"Має сенс повернути Royal Lodge компанії Crown Estates, яка зможе оплатити такий необхідний ремонт та реконструкцію. Потім його можна було б здати в оренду, щоб заробити гроші для них, королівської скарбниці та країни, а не витрачати ресурси всіх інших", — прокоментувало джерело.

Раніше цього місяця Сара Йоркська відповіла на заяви про те, що пару попросили залишити Royal Lodge. Обговорюючи ситуацію в програмі "Доброго ранку, Британіє", вона сказала: "Мені дуже пощастило… але я не схильна втручатися в дискусії братів і думаю, що це найбезпечніше місце. Нехай брати обговорюють це самі".

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими ще палацами нині володіє король Чарльз.

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