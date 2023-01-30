Не наслідуватиме традицію: стало відомо, що може одягнути король Чарльз III на власну коронацію

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. У міру наближення дати коронації модні експерти припускають, що носитиме король цього урочистого дня.

Мати Чарльза королева Єлизавета II носила екстравагантну сукню. Історію створення коронаційного вбрання Її Величності ми вам уже розповідали раніше. Коронація короля Чарльза III буде зовсім іншою, стверджують експерти.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Ймовірно, Його Величності порадили зробити сучасніший вибір для церемонії у травні, пише express.co.uk. Згідно з повідомленнями, він збирається одягнути щось спокійніше і витонченіше, що суперечитиме колишній королівській традиції.

Коронація Чарльза буде "відображати роль монарха сьогодні і дивитися в майбутнє, спираючись при цьому на давні традиції та пишність". Швидше за все, король вибере одягти свою військову форму.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Джо Макларен, керівник відділу електронної комерції у роздрібному магазині модного одягу класу люкс N.Peal, сказала:

"Король Чарльз не боїться змін — його невпинне прагнення до загострення екологічних проблем і заохочення ініціатив у сфері зміни клімату є яскравим прикладом цього. Більш сучасний погляд на його коронаційне вбрання стало б ще одним роздумом про його здатність адаптуватися до сучасного світу і відобразити його, а також залишити свій власний слід в історії".

Що стосується гостей, то замість розкішних парадних мантій з малинового оксамиту і горностаю їм буде дозволено носити і традиційніші костюми.

Все, що потрібно знати про майбутню коронацію короля Чарльза, ми вам розповідали раніше. Камілла також буде коронована. Вона стане першою майже за сторіччя королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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