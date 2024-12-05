Не носила такі раніше: королева Камілла з'явилася на публіці в пальті несподіваного відтінку

Король Чарльз та королева Камілла офіційно попрощалися з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та його дружиною шейхою Джавахер, коли вони залишили Букінгемський палац у Лондоні в останній день свого державного візиту до Великої Британії, 4 грудня.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

77-річна королева Камілла здивувала вибором пальта цього разу. Пальто з кейпнакидкою сливового кольору вона поєднувала з високими чоботями на підборах, мініатюрним чорним клатчем та шкіряними рукавичками. На шиї у Її Величності було перлинне кольє з фіолетовим каменем на застібці, явно підібране під колір основного вбрання. Також у Камілли була класична зачіска та макіяж на обличчі.

Король Чарльз одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та блакитну краватку в принт кораблів. І був взутий у лаковані туфлі.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Днем раніше королівське подружжя організувало банкет для гостей з Катару в Букінгемському палаці, де Камілла з'явилася в улюбленій оксамитовій сукні червоного кольору від Fiona Clare та тіарі "Кокошник" — однієї з найдорожчих прикрас зі скриньки покійної королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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