Не носила її раніше: королева Камілла з'явилася на публіці з незвичайною брошкою

Королева Камілла вчора відвідала Кентербері, куди приїхала у гарному образі. Нашу увагу привернула брошка Її Величності.

Дружина короля Чарльза мала чудовий вигляд в бежевому пальті Anne Valentine, яке вона доповнила коричневою сумкою Zeus + Dione ARONIA.

З прикрас вона обрала вінтажний браслет з жовтого золота та агату Van Cleef & Arpels Alhambra та сережки-підвіски з перлів від Van Cleef & Arpels. Також на грудях у Камілли була пришпилена брошка Raspberry Pip.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Це брошка королеви-матері Єлизавети – бабусі короля Чарльза. Брошка була весільним подарунком матері Єлизавети Боуз-Лайон — Сесілії Ніні Боуз-Лайон, графині Стратмор, яка подарувала її своїй дочці, перш ніж та передала її Єлизаветі II. Дизайн брошки дуже незвичайний, вона посипана камінням.

Після смерті королеви Єлизавети II і сходження на престол її сина Чарльза, дружина нового короля отримала доступ до королівської скарбниці і тепер носить брошки, які колись одягала покійна монархиня.

Брошка королеви Камілли / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які ще брошки Єлизавети II тепер має Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на захід Камілла приїжджала відкрити бронзову статую Афри Бен – першій англійській жінці-письменниці та драматургині, яка жила у 17 столітті.

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