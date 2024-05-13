Не носила її раніше: Меган Маркл вигуляла прикрасу принцеси Діани

Під час одного з виходів у Нігерії Меган Маркл одягла сентиментальну прикрасу, яка колись належала матері її чоловіка принца Гаррі – принцесі Діані.

На прийомі для сімей військових в Абуджі 42-річна Меган з'явилася в білій лляній сукні без бретелей St. Agni і з витонченим діамантовим хрестом на золотому ланцюжку, який їй подарував чоловік Гаррі.

Меган Маркл в прикрасі принцеси Діани / Фото: Getty Images

У ювелірній скриньці Меган є багато прикрас, які колись належали принцесі Уельській. Одними з найзнаменитіших є каблучка з аквамарином та сережки-метелики. Також у заручній каблучці Меган має діаманти з особистої скриньки Діани.

Також у перший день поїздки на Меган було золоте намисто, яке нагадує те, що Діана носила під час свого перебування в Нігерії понад 30 років тому, пише People.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, для Меган та Гаррі візит до Нігерії є особливим, оскільки нагадує про те, як батьки Гаррі – принц Чарльз та принцеса Діана їздили до цієї країни у березні 1990 року.

Принцеса Діана та принц Чарльз відвідують Державний дім у Лагосі, Нігерія, березень 1990 року. Діана одягнена у яскраву сукню Bellville Sassoon / Фото: Getty Images

Принцеса Діана та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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