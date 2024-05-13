Не носила її раніше: Меган Маркл вигуляла прикрасу принцеси Діани

Герцогиня Сассекська вирішила таким чином вшанувати пам'ять своєї покійної свекрухи - принцеси Уельської Діани.
Під час одного з виходів у Нігерії Меган Маркл одягла сентиментальну прикрасу, яка колись належала матері її чоловіка принца Гаррі – принцесі Діані.
На прийомі для сімей військових в Абуджі 42-річна Меган з'явилася в білій лляній сукні без бретелей St. Agni і з витонченим діамантовим хрестом на золотому ланцюжку, який їй подарував чоловік Гаррі.
У ювелірній скриньці Меган є багато прикрас, які колись належали принцесі Уельській. Одними з найзнаменитіших є каблучка з аквамарином та сережки-метелики. Також у заручній каблучці Меган має діаманти з особистої скриньки Діани.
Також у перший день поїздки на Меган було золоте намисто, яке нагадує те, що Діана носила під час свого перебування в Нігерії понад 30 років тому, пише People.
Нагадаємо, для Меган та Гаррі візит до Нігерії є особливим, оскільки нагадує про те, як батьки Гаррі – принц Чарльз та принцеса Діана їздили до цієї країни у березні 1990 року.
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